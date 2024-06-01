ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط
ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط وينشر موقع الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.
للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية من على موقع الدستور اضغط هنــــــــــــا
ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط
بعد اعتمادها رسميا الآن يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــا
طالع المزيد من الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني من خلال الروابط التالية:
- البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
- البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس
-اعتمد “أيمن مختار” محافظ الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط، للفصل الدراسي الثاني.
-نسبة نجاح 93،7 % لمرحلة التعليم الأساسي
-نسبة نجاح 91% للشهادة المهنية
-نسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية
ظهرت حالا نتائج الامتحانات ويمكن الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القليوبية
تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسوان
اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط بني سويف
الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحيرة
الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://behira.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط
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يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط من هنا
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني
يترقب الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx
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