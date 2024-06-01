السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

طلاب
طلاب

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط وينشر موقع الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية من على موقع الدستور اضغط هنــــــــــــا

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

بعد اعتمادها رسميا الآن يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــا

طالع المزيد من الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني من خلال الروابط التالية:


رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس

 

-اعتمد “أيمن مختار” محافظ الدقهلية، اليوم السبت،  نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط، للفصل الدراسي الثاني.

-نسبة نجاح 93،7 % لمرحلة التعليم الأساسي

-نسبة نجاح 91% للشهادة المهنية

-نسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية

 ظهرت حالا نتائج الامتحانات ويمكن الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القليوبية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسوان

 اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط بني سويف
 

الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحيرة

الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://behira.gov.eg/.

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القاهرة

يتيح للطلاب والطالبات الصف تالتة اعدادي"الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة

يتيح للطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للحصول علي النتائج عبر الرابط الرسمي

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

يترقب الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 المنوفية

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج من خلال الرابط الرسمي

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسيوط

يتيح لطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول علي النتائج من خلال الرابط الرسمي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بورسعيد

طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول علي النتائج من خلال الرابط الرسمي

 

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