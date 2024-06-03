الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024، وذلك قبل قليل، ليتم الآن قيام جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالاستعلام عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة، وجاري الآن رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، من أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني فى محافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024

من خلال تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة البحيرة، أكد خلالها، انه تم الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة والبالغ عددها 18 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أنه جاري الان الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول، مشيرا الى أن عملية التصحيح والرصد لتلك النتيجة تم الانتهاء منها، خلال الساعات القليلة الماضية، وسيتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، عن طريق الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 برقم الجلوس

عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب يتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة البحيرة، وذلك عن، طريق إتباع الخطوات التالية.