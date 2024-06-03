الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

طلاب
طلاب

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024، وذلك  قبل قليل، ليتم الآن قيام جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالاستعلام عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة،  من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة،  وجاري الآن  رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة،  من أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر،  ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني فى محافظة البحيرة. 

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024

من خلال تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة البحيرة،  أكد خلالها،  انه تم الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة والبالغ عددها 18 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أنه جاري الان الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات  بالصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول،  مشيرا الى أن عملية التصحيح والرصد لتلك النتيجة تم الانتهاء منها،  خلال الساعات القليلة الماضية، وسيتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، عن طريق الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة. 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وتهنئ الأوائل

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.8%

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 برقم الجلوس 

عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب يتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة البحيرة،  وذلك عن، طريق إتباع الخطوات التالية. 

  • فى البداية يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة.
  • ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب  المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • يتم اختيار زر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.
ظهرت اعدادية البحيرة موقع البوابة الإلكترونية بالبحيرة اعتمدت نتيجة اعدادية البحيرة نهال بلبع دمنهور نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام الامتحانات بكلية التربية النوعية بالنوبارية

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها وتحرير 110 محاضر لمخابز بلدية بالبحيرة

أبراج الحمام.. ميراث الأجداد يحافظ عليه الأحفاد في البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الامتحانات بعدد من الكليات

ضبط 400 كيلو جبن رومى و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل