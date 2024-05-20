"كنت بعاكس حبايبى الأهلاوية".. صلاح عبدالله يعبر عن فرحته بفوز الزمالك بكأس الكونفيدرالية

عبّر الفنان صلاح عبدالله عن فرحته بفوز نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، والمُذاع على فضائية "الحياة"، بإلقاء شعر عن فوز النادي الأبيض قائلًا:" كتبت وقلت يا رب أجبر بخاطر الـ100 مليون ونفوز الليلادى ولو حتى بجون".

وأشار، "عبدالله" أن كبار النجوم من الأهلاوية والزملكاوية كانوا يتابعون المباريات مع بعضهم، مشيدًا بتهنئة نادي الأهلي للزمالك بعد حصوله على كأس الكونفيدرالية، قائلًا: "لافتة حلوة جدًا".

وأشاد الفنان صلاح عبدالله بأداء نادي الزمالك، خلال مباراة الأمس التي جمعت الأبيض مع فريق نهضة بركان المغربي، حيث حقق الملكي الفوز بالبطولة الإفريقية الثانية له، بعد الفوز بهدف أحمد حمدي.