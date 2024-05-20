مساعد وزير التنمية المحلية: مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة يعود بالنفع على المواطنين والدولة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من المشروعات الهامة التي تشغل حيز كبير من اهتمام البنك الدولي والحكومة المصرية.

وأضاف "قاسم"، عبر مداخلة هاتفية اليوم الأثنين لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن المشروع يستهدف الحد من مصادر تلوث الهواء والحرق المكشوف للقمامة بالقاهرة الكبرى ، وهذا أمر يعود بالنفع على صحة المواطنين وزيادة الاستثمار.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تعمل على الحد من مصادر الانبعاثات الحرارية والتلوث وذلك من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة ، كما أننا نسعى لتخفيض انبعاثات المركبات وعوادم السيارات وتقليل تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات .

وأردف، أنه يتم التحول تدريجيا لاستخدام مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة والحد من تلوث الهواء، مضيفا، أننا نستهدف الإصلاح البيئي في القاهرة الكبرى ونستهدف تحسين نوعية الهواء.