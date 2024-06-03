الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

الكهرباء
الكهرباء

تختلف أسعار شرائح الكهرباء 2024 في مصر حسب نوع الاستهلاك (منزلي أو تجاري) وشريحة الاستهلاك، كما تطبق رسوم إضافية مقابل خدمة العملاء وفترات الذروة، الدستور تقدم لك تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء 2024.

إليك تفصيل أسعار شرائح الكهرباء 2024

المنازل

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات: 58 قرشًا لكل كيلو وات (بزيادة 20% عن 2023).

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات: 68 قرشًا لكل كيلو وات (بزيادة 17% عن 2023).

الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلو وات: 88 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات: 108 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات: 138 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات: 158 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات: 178 قرشًا لكل كيلو وات.

المحال التجارية

الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلو وات: 65 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلو وات: 136 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الثالثة: من 251 إلى 600 كيلو وات: 150 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلو وات: 165 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 كيلو وات: 180 قرشًا لكل كيلو وات.

رسوم إضافية

مقابل خدمة العملاء من 0 إلى 350 كيلو وات: 9 جنيهات شهريًا، من 351 إلى 650 كيلو وات: 15 جنيهات شهريًا، أكثر من 650 كيلو وات: 40 جنيهات شهريًا.

فترات الذروة (4 ساعات تحددها وزارة الكهرباء) 2.50 جنيه لكل كيلو وات.

وتطبق الأسعار المذكورة على أساس معامل قدرة 0.92، ويتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، كما يتم تطبيق تعريفة وقت الاستخدام مع تطبيق العدادات الذكية، وفي حال عدم توفر العدادات الذكية، يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة.

ويمكنكم زيارة موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من خلال  الرابط التالي.

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