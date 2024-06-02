الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس ٢٠٢٤، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الابتدائية والتي أعلنت المعاهد الأزهرية ظهورها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة. 

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الثاني 2024 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية إتاحة النتائج بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد.

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس،  باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: إدخال رقم جلوس الطالب خلال الخانات المخصصة لذلك.

ثالثًا: تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها المعهد التابع له الطالب.

رابعًا: اختيار الضغط على عرض نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية 2024.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024

نتيجة الإبتدائية والإعدادية.. رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه من المقرر أن يتم العمل على إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني من خلال بوابة الأزهر الشريف بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد النتيجة رسميًا. 

تعرف على الخدمات التي تقدمها بوابة الأزهر الشريف:

وتوفر بوابة الأزهر الشريف العديد من الخدمات، منها ما يلي:

نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول  والدور الثاني. 

مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

نتيجة شهادة الدور الأول والدور الثانى  لشهادات القرءات  .

نتائج طعون الثانوية الأزهرية. 

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول والثاني.

تتيح التقدم ومن خلالها للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي. 

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