مراسلة "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى جن جنونه فى تل أبيب بسبب قرار الجنائية الدولية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الداخل الإسرائيلي جن جنونه بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لإصدار أوامر قبض بحق الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت بتهمة التسبب بقتل المدنيين في حرب المجاعة بعدم إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت، أنّ هناك العديد من التعقيبات الإسرائيلية بشأن قرار الاعتقال، لافتة إلى أنه منذ عدة أشهر وإسرائيل تتباحث هذا القرار من خلال الضغط على محكمة الجنايات الدولية والإدراة الأمريكية لمنع المحكمة من اتخاذ أي قرار قد يؤهلها لإصدار قرارت باعتقال كبار السياسة الإسرائيلين.

وتابعت، أنّ هناك معلومات حصلت عليها تل أبيب أنه في نهاية مايو الجاري سيتم إصدار قرارت اعتقال بحق نتنياهو، لافتة إلي أنّ الداخل الإسرائيلي استهجن أن يُوضع نتنياهو وجالانت في ذات كفة الميزان مع محمد الضيف وسنوار وغيرهم من قادة حماس الذي يتم وصفهم بالإرهابيين.