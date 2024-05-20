كيف ستسير الأمور فى إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسى؟

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن بعد إعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وعدد من المسئولين، يتساءل الشارع الإيراني عن الأسباب وهو ما يشغل بالهم حاليًا.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه وفقًا للدستور الإيراني فنظم عملية انتقال السلطة في إيران في حالة وفاة الرئيس أو عزله أو استقالته، تتمثل في نائب الرئيس وهو محمد مخبر الذي يتولى مهام الرئاسة لمدة شهرين بحد أقصى خمسين يومًا من أجل إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد.

ونوه، أن نائب الرئيس الإيراني سيمارس كل صلاحيات الرئيس الراحل والمنصوصة عليها في الدستور لحين إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن في إيران نظامًا فريدًا من نوعه غير موجود في غالبية الدول.

وتابع، أن إيران إلي حد كبير هي دولة دينية، والصلاحيات الأساسية موجودة لدى المرشد، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية منصب مهم وله صلاحيات، ولكنها أقل من صلاحيات المرشد.