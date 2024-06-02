موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية، هو محل البحث خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب في ترقب وقلق شديد إعلان النتيجة، وذلك عقب إعلان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن ظهور النتيجة سيكون مطلع الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ازداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل عن موعد إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث تسائل أولياء الأمور عن موعد اعتمادها رسميًا، وذلك عقب ظهور النتيجة في العديد من محافظات الجمهورية.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية، حيث من المتوقع ظهور النتيجة غدًا الأحد عقب اعتمادها رسميًا من محافظة الإسكندرية لتكون عقب ذلك متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وفرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، من خلال موقعها الرسمي، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس عبر الرابط التالي www.alex-edu.com، حيث يتم الدخول على الموقع واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، ثم يتم البحث عن النتيجة برقم الجلوس للحصول على النتيجة من خلال الخدمة الإلكترونية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، يوم الخميس 23 مايو الجاري، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدًا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 90.4 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 91 %، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5 %، وبلغت نسبة الرياضيات نسبة 97 % وكذلك مادة العلوم 97 %، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5 % .