الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تعرض صورًا مباشرة لمظاهر الحزن فى إيران بعد وفاة "رئيسى"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا مباشرة لطهران تظهر تجمع للمواطنين الإيرانيين وهم يبكون على فراق الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث خيمت الملابس السوداء والحزن على المشهد.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم الإثنين عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومسئولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.

وتأتي أنباء الوفاة بعد نحو يوم من إعلان التليفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعددًا من المسئولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذري إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

القاهرة الإخبارية رئيسي إيران ابراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان

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