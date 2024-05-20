آصف ملحم: أوكرانيا تستخدم أسلوب حرب العصابات مع روسيا

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للدراسات، إن مدينة خاركوف، هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود الروسية، وبالتالي تعتبر من المدن الهامة والمتنازع عليها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "ملحم"، خلال مداخلة لقناة "النيل الأخبار"، أن مقاطعة خاركوف، تحولت في سنتين إلى مصدر للصواريخ وقذائف مدفعية التي تقصف بها أوكرانيا المناطق الحدودية معها وتحديدا مقطعة بيلجرود.

وأشار إلى أن الالتفاف على القوات الأوكرانية العاملة في المناطق الشرقية عبر الخطوط الخلفية لهذه القوات يؤدي بالتأكيد إلى تخفيف الحمل على المناطق الحدودية.

ونوه، أن روسيا بدأت في توسيع هجومها بهذا الشكل على هذه المنطقة استراتيجيا وعسكريا، ووفقًا لأخر التقديرات فقد بدأت أوكرانيا تستخدم اسلوب حرب العصابات، لتفادي الأخطاء التي ارتكبتها في المرحة الأولى من القتال.