دواعى السفر والوحدة

أسوأ شىء عندما نحتفظ بالذكريات ليس الشعور بالألم، وإنما الشعور بالوحدة، نحتاج الذكريات لنشاركها مع الآخرين.. «لويس لورى».

عثرت على عمل درامى من القلائل التى تلمس قلبى فى نقاط غير معتادة، ثمة أعمال ممتازة فنيًا وتخاطب أجزاء عدة فى نفس المتلقى، وهناك من يتجول فى حى المعادى وحيدًا ولا يشكو وحدته التى ألفها وصارا صديقين، ومن ثم ينضم إليه شخص آخر يشعر بالوحدة.

ومن بعدها تنعرف على كم الأشخاص الوحيدين من حول «على»، أمير عيد، بالرغم من تركيزهم المباشر، الذى يصل إلى حد الإزعاج، مع وحدته وعزلته وانغلاقه على ذاته بل قطع جميع علاقاته بأصدقائه وزملاء العمل فلا يختلط بهم ويباشر عمله فى الشركة ليلًا بعد انصراف الموظفين جميعًا مع اعتراض بعض المقربين.

بعد نجاح تجربته فى مسلسل «ريفو» بجزئيه يعاود أمير عيد التعاون مع المخرج محمد ناير فى عمل جديد بعنوان «دواعى السفر» بطولة نادين وكامل الباشا وأحمد عز وأيمن الشيوى وجالا هشام.

يفقد على والده، الذى تجمعهما علاقة قريبة، أقوى من علاقة أى أب بابنه، كالأصدقاء وشركاء البهجة من خلال فن التصوير الذى ارتبط «على» به واتخذه كإرث عن والده حاملًا الذكريات الرائعة لهما فى قلب مغلق يرفض الفرح بعد وفاته، ينتقل «على» من منزل العائلة الحالى ويعود إلى منزل المعادى، حيث يلتقى أشخاصًا وحيدين يشبهونه وكأن الحى الصامت خير من يعبر عن وحدة سكانه ومريديه.

تنجح فكرة اختيار اللوكيشن «المكان المناسب» الذى تدور فيه الحكاية، فيختار مؤلف العمل ومخرجه خلق عالمه الخاص الذى يقصد من خلاله الابتعاد عما هو متعارف عليه من شكل الدراما الاجتماعية من مشكلات عائلية وأزمات مادية والركض خلف الثأر أو مشكلات المدينة وزحامها وإشارات مرورها وحوادثها وإنما خلق ناير عالمه فى كتابة المسلسل الذى يخرجه أيضًا مكان غير مزدحم ويميل إلى الوحدة التى تطغى على الحالة العامة لجميع الشخصيات منذ ظهور على الذى يحاول الانتحار فى أول مشاهد الحلقة الأولى حتى يصله صوت ارتطام مدوٍ لجسد جاره القبطان المتقاعد إبراهيم فى أزمة صحية تتطلب مساعدة «على» له، ومن هنا نتعرف على نوع آخر من الوحدة تلك التى يواجهها القبطان الذى يكذب على ابنته المغتربة لاستكمال دراستها بالخارج فيقنعها بأنه فى منتهى السعادة والاستقرار النفسى لئلا يثير قلقها عليه أثناء غيابها.

فضلًا عن شخصيات أخرى متفرقة تجمعهم عيادة الدكتورة هدى/ نادين التى يمارس فيه عدة أنشطة للوحيدين فيصنعوا أنشطة جماعية لليوجا ودائرة الحوار والبوح وأحيانًا حفلات لرقص التانجو.

كامل الباشا فلسطينى مخضرم كتمثيل وإخراج مسرحى ومترجم مسرحيات، كما حصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان فينيسيا عن دور «سلامة» فى فيلم «القضية 23»، لماذا أفضل التعريف به منذ دوره «عم مينا» فى مسلسل «الغرفة 207» يحصل على دور كبير المساحة مثل دور «القبطان إبراهيم» الذى يقدمه بشكل طبيعى وبسيط وراقص تانجو، مثل الحالة العامة الغالبة على أجواء المسلسل «الرائق» الذى تملأه عذوبة المشاعر والإنسانية فى تداول الأفكار ومناقشتها.

يبتعد المخرج محمد ناير عن استخدام تقنيات الإبهار المعقدة لصنع عالمه الخيالى البسيط وشخوصه الهادئين المكتئبين دون اللجوء إلى العنف حتى فى أوقات العتاب والضغوطات يتناولون حوارًا عصريًا ومتحضرًا فى أحد الأشكال المختلفة لطرح فكرة اجتماع مجموعة من الناس تحت تأثير نفس الشعور ومحاولة مساعدة كل منهم للآخر، لكى يستطيع علاح نفسه فكل شخصية منهم مرسومة بعناية ومفهومة أبعادها النفسية حتى وإن كان من غير الواضح أى نبذة عن تاريخهم الماضى، فما يجرى من الأحداث كفيل بتوقعات المشاهدين عن كل منهم.