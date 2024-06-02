يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، أنه إذا توسعت الجبهة الشمالية مع لبنان، ستطلق من هناك نيرانا لم تعرف إسرائيل مثلها، بوابل دقيق من الصواريخ على مواقع استراتيجية مثل معسكرات الجيش وسلاح الجو في شمال ووسط البلاد.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن تلك الصواريخ ستكون بالإضافة إلى إطلاق صواريخ ثقيلة على المستوطنات والنقاط العسكرية في جميع أنحاء الشمال، حيث سيكون معظم الإسرائيليين تحت إنذارات يومية، إلى جانب دمار على نطاق أوسع مما شهدته إسرائيل في 7 أكتوبر.

قرب مقر الكنيست..اندلاع 6 حرائق جراء رشقات صاروخية

يأتي هذا عقب اندلاع 6 حرائق، مساء اليوم الأحد، في الشمال جراء عدة رشقات صاروخية.

وأوضح الإعلام العبري، أن من بين تلك الحرائق، اندلاع حرائق في القدس المحتلة قرب مقر كنيست الاحتلال.

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى اندلاع حرائق في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان بعد استهدافها بالصواريخ قبل قليل.

وسبق، وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق 15 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حزب الله نفذ، اليوم الأحد، هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الإسرائيلية في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

وتابع: استهدفنا أيضًا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية، وإصابة الأهداف بدقة ووقوع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بانفجارات عنيفة في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه إعلام إسرائيلي، بأن هجمات حزب الله اللبناني على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلًا.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذه هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الإسرائيلية في ثكنة يردن بالجولان المحتل.