الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة بالمركز المصري: إسرائيل تحارب كل المنظمات الإغاثية في غزة

غزة
غزة

أكدت قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية، أن هناك تحذيرات أممية من استمرار الاحتلال في تضييق الخناق على المساعدات التي تصل إلى غزة.

من جانبها قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدعم المادي والسياسي من الأمور المهمة لوكالة الأونروا، من أجل إمداد سكان القطاع بالمواد اللازمة للحياة.

وأضافت، أن الكيان المحتل، يستخدم سياسية التجويع منذ بداية الأزمة الفلسطينية، بالإضافة إلى محاربة كل المنظمات الإغاثية التي تساهم في تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ226 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

باحثة بالمركز المصري غزة سكان القطاع سياسية التجويع رحمة حسن

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