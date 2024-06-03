الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن إمكانية زيادة الدعم المقدم للمواطنين على بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا شهريًا، وذلك في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية وخفض التضخم.

وأوضح "المصيلحي"، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أنه لا يمكنه حاليًا الوعد بمراجعة مبلغ الـ50 جنيهًا، لكنه أكد أن ذلك قد يكون واردًا في المستقبل مع تحسن الظروف، مشيرًا إلى أن شروط زيادة الدعم هو تحسن الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

مواليد جدد على بطاقات التموين

وأوضح المصيلحي أن الظروف الاقتصادية الصعبة أجلت زيادة المواليد على بطاقات التموين بعد الموافقة عليها مسبقًا، وتم استثناء بعض الفئات الأكثر احتياجًا، مثل: مواليد الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، والحالات الخاصة.

ووعد المصيلحي بدراسة إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين مع تحسن الأوضاع.

التضخم التموين بطاقة التموين الأوضاع الإقتصادية

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