الإثنين 20 مايو 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: آلاف من شاحنات المساعدات المصرية تتنظر أمام معبر رفح

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إنّه لا يتم تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة جراء إغلاق المعابر، مشيرًا إلى وجود آلاف من شاحنات المساعدات المصرية أمام المعبر وفي شوارع رفح تحمل كل ما يحتاجه قطاع غزة.

وأضاف "المطعني"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بعض هذه الشاحنات يحمل الأغذية والخضروات والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة لازالت لا تراوح مكانها منذ أن سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي في السادس من مايو الماضي على معبر رفح، ومنع دخول أي من سيارات المساعدات الغذائية وحركة المسافرين بشكل عام".

وتابع: "تضررت المواد الغذائية في جزء من السيارات، فالخضراوات لا تتحمل بضعة أيام في ظل هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وحذرت مصر أن تتحمل إسرائيل هذه العواقب الإنسانية الكارثية بعدما أغلق الاحتلال المعابر".

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