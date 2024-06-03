عاجل.. وفاة ضابط شرطة ألمانى متأثرًا بجراح أصيب بها فى هجوم طعن

توفي ضابط شرطة ألماني يبلغ من العمر 29 عامًا متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال هجوم بسكين أدى إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين في الساحة المركزية في مانهايم.

وقال مسئولون إن الضابط تعرض للطعن عدة مرات في الرأس والرقبة على يد مهاجر أفغاني يبلغ من العمر 25 عامًا وخضع لعملية جراحية طارئة بعد الهجوم يوم الجمعة، وضع الضابط في غيبوبة صناعية، لكنه توفي متأثرًا بجراحه يوم الأحد.

وكتب المستشار أولاف شولتس على موقع إكس، تويتر سابقًا، أنه "شعر بحزن عميق" وأن "التزام الضابط بسلامتنا جميعًا يستحق أعلى تقدير".

وأثنى عشرات من زملاء الضابط على رفيقهم الذي سقط، وخلعوا قبعاتهم خلال تجمع يوم الأحد في موقع الهجوم.

وأصيب المشتبه به برصاص ضابط آخر. يمكث المشتبه به في المستشفى وأمر قاض باحتجازه بتهمة الشروع في القتل. لم تقدم الشرطة والمدعون العامون الدافع وراء الهجوم، قائلين إن المشتبه به ليس في حالة تسمح باستجوابه.

وقع الهجوم خلال فعالية أقامتها منظمة "باكس أوروبا"، التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على توعية الجمهور بالمخاطر التي يشكلها "الانتشار المتزايد وتأثير الإسلام السياسي".

وكان من بين الجرحى مايكل ستورزنبرغر، البالغ من العمر 59 عامًا، وهو ناشط مناهض للمتشددين وهو أحد الشخصيات البارزة في المنظمة وتحدث في فعالياتها.

كان الضحايا الآخرون أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و36 و42 و54 عامًا، وأصيب الرجل البالغ من العمر 54 عامًا بجروح كانت تهدد حياته في البداية، لكنه أصبح الآن بعيدًا عن الخطر.