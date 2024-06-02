الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حقيقة تعرض مصر لظاهرة "وحش جهنم"؟

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لظاهرة "وحش جهنم" والتي تتزامن مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ما يثار غير علمي وعار تمامًا عن الصحة، وكلام غير صحيح وليس له أي سند علمي وليس هناك أي ظاهرة علمية أو مناخية أو بيئية، موضحًا أنها  مصطلحات من أجل أن يكون هناك انتشار للأمر و"ترند" لتبسيط المعلومة.

السعودية والعراق والكويت تتأثر بموجة حارة أيضًا 

وتابعت: "مصر تمر بموجة شديدة الحرارة المرتفعة وبدأت هذا الأسبوع موجة أخرى وتستمر لمدة 10 أيام، وهى موجة طويلة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه الموجة تؤثر على المملكة العربية السعودية والكويت والعراق، ومدينة الزهراء في الكويت سجلت 52 درجة مئوية.


وأوضحت أن هناك مرتفعًا جويًا والقبة الحرارية تأثيرها أكبر على الشرق الأوسط والخليج، تأثير هذه الموجة طويلة ومستمرة وسيكون نهاية الأسبوع مرتفعة وتصل لـ40 درجة مئوية، ونصحت بشرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء الملابس البيضاء والفاتحة والتي تعكس أشعة الشمس.


وشددت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على عدم وجود المخلفات على أسطح المنازل والبيوت تجنبًا للحرائق.

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