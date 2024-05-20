الإثنين 20 مايو 2024
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رسائل إيرانية بعد وفاة إبراهيم رئيسي.. خالد عكاشة يوضح

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أننا في لحظة دقيقة ولحظة مركبة بعد تعرض الرئيس الإيراني لمثل هذا الحادث وتعرض الدولة الإيرانية إلى تغيب لرئيسها ووزير الخارجية.

وأضاف "عكاشة"، عبر مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من التحديات على الدولة الإيرانية خلال الأيام القادمة، بداية من المرشد الأعلى للدولة مرورًا بمعظم القيادات الرئيسية والكيانات والمؤسسات الرئيسية في الدولة الإيرانية، والتي تطلق مجموعة من رسائل الطمأنة وبيانات يقصد بها الداخل الإيراني بشكل رئيسي.

ونوه، أن الرأي العام الشعبي الذي أعتقد أنه أصابه كثير من الإنزعاج للكثير من تفاصيل هذا الحادث، فبعد مرور هذه الساعات من وقوع الحادث مازلت الدولة تقف على أقدامها بثبات رغم تعرضها لهذا الحادث المفاجئ، حيث أن مؤسسات الدولة ستعمل وفقًا لمقرارات الدستور.

وتابع، أن مؤسسات الدولة حاولت إرسال هي الأخرى رسائل للطمأنة بأن الدولة الإيرانية على الأقل ستحافظ على بناء الدولة والعلاقات الخارجية مع الدول.

وأشار، أن الداخل الإيراني مشغول كثيرًا بملابسات الحادث، حتى لا تفتح الباب أمام أي تأويلات أخرى أو اجتهادات من هنا أو هناك حتى لا تنهار الدولة.

رسائل إيرانية ابراهيم رئيسي وفاة إبراهيم رئيسي خالد عكاشة القاهرة الإخبارية

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