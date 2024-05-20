مراسل القاهرة الإخبارية: مقتل 5 من عناصر حزب الله بسبب الغارات الإسرائيلية

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله، أعلن عن استهداف موقعى المطلة وجل العلام الإسرائيليين وحقق إصابات مباشرة بالجنود.

وأضاف، "سنجاب"، أن حزب الله اللبناني أعلن عن مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية على ميس الجبل والناقورة، بالإضافة إلى استهداف موقع ‏المرج جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

ونوه، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة إسرائيلية استهدف بها بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين.