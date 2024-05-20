"الحياة اليوم": تفاصيل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى

قال الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، إن أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

وأضاف "أبوسنة"، عبر مداخلة هاتفية اليوم الإثنين لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن المشروع من المشروعات المهمة جدًا للبنك الدولي الذي ربط بين فكرة تقليل التلوث وتغير المناخ.

ونوه أن البنك الدولي اختارمصر لتنفيذ المشروع نظرًا لاهتمام مصر بملف تغير المناخ والطرق التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا أمر هام لنا، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستثماري.

وتابع أن من المتوقع أن يحقق هذا المشروع نتائج ملموسة على الأرض وهذا المشروع بقيمة 200 مليون دولار، وتم إنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط على مساحة 1200 فدان في العاشر من رمضان.

وأردف "أبوسنة"، أن تلوث الهواء في مصر يأتي من عوادم السيارات وحرق المخلفات والبنك الدولي ينفذ مشروعه في القاهرة الكبرى، والتي تعتبر مصدرًا كبيرًا للتلوث في مصر.