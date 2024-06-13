الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

قصف غزة
قصف غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ251 من عدوانه الوحشي على  قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة  بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف منازل المواطنين برفح والنصيرات وغزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يعمق عملياته العسكرية في شمال رفح، بعدما سيطر على المنطقة الجنوبية من المدينة الجنوبية.

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شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37,202 شهيد

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37,202 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، 84,932 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وحذرت الوزارة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة عن العمل، نتيجة عدم توفر الوقود، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع  غزة وسيطرته على المعابر، موضحة أن ذلك سيُعرّض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات للتلف، لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: انفجارات قوية تهز مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن قصف جوي وبري وبحري على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
  • قصف وإطلاق نار المدفعية المتوغلة في شارع الرشيد قرب دوار العلم جنوب غربي مدينة رفح.
  • استشهاد 3 مواطنين وأكثر من 10 مصابين جراء قصف منزل عائلة اللوح بمنطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.
  • قصف شقة سكنية في برج اللوح غرب النصيرات وسط القطاع.
  • ارتقاء عدد من المواطنين في قصف منزل يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح.
  • استشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخران، إثر قصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع.
  • استشهاد 5 مواطنين وأصيب 8 آخرون في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط القطاع.
  • استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع.
  • شن قذائف المدفعية بكثافة على منازل المواطنين في منطقة المواصي شمال رفح،.
  • استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
الإحتلال الإسرائيلي اليوم 251 عدوان غارات قصف منازل المواطنين النصيرات غزة رفح

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اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

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