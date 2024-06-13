شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهدف، مساء أمس الأربعاء، عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددًا من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة في برج اللوح غرب مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،202 مواطنًا، وإصابة 84،932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.