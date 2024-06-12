الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

قصف غزة
قصف غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ250، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف منازل المواطنين 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة وارتكاب المجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية شرق خان يونس.

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"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بغزة

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37164 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و120 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37164 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و84832  مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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وصول 5 شهداء و30 مصابًا لمجمع ناصر الطبي بخان يونس

أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على محيط خربة العدس ومخيمي الشابورة ويبنا وحي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع.
  • استشهاد طفل وجرح عدد آخر جراء قصف منزلا في حي النصر شمالي مدينة رفح.
  • استشهاد مواطن وجرح آخرون في قصف منزلا بمنطقة أبو قرقوش شمالي رفح.
  • استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر جراء قصف منزلاً لعائلة الفيومي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وسط القطاع.
  • قصف منزلا لعائلة مرتجى في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • استشهاد 8 مواطنين جراء قصف منزلا لعائلة العيلة بحي الدرج وسط مدينة غزة.
  • استشهاد 6 مواطنين جراء قصف منزلا لعائلة مرتجى في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي عنيف على شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.
  • شن قصف مدفعي بكثافة على منطقة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
الإحتلال الإسرائيلي لليوم الـ250 عدوان غزة الفلسطينيين مجازر إبادة

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