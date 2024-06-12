حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ250، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف منازل المواطنين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة وارتكاب المجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية شرق خان يونس.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37164 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و120 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37164 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و84832 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية