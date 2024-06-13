الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمد الشربيني مدير عيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة، أن جميع الحجاج المصريين بخير، متمنيا لهم أداء كافة مناسك الحج والعودة لأرض الوطن سالمين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، إنه تم الكشف حتى الآن على ما يزيد علي 16 ألف حاج، وتم حجز 50 حالة في المستشفيات، مؤكدا أن جميع الحجاج بحالة صحية جيدة.

وعن حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدا في يوم التروية، أكد الشربيني أن درجات الحرارة غدا من المتوقع أن تصل في الظل إلى 53 درجة مئوية.

ونصح الدكتور محمد الشربيني مدير عيادات البعثة الطبية، بتناول السوائل بكثرة، وارتداء غطاء للرأس، والالتزام باستعمال الشمسية، نظرا لمعاناة البعض من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مبينا متابعة البعثات الطبية لكافة الحجيج ومتابعتهم أولا بأول.


 

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