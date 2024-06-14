مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-6-2024 فى محافظات مصر

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف يوميًا حسب طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها.

مواعيد الصلاة الجمعة 14-6-2024 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:07 ص.

الشروق 05:53 ص.

أذان الظهر 12:55م.

اذان العصر 16:31 م.

أذان المغرب 19:57 م.

أذان العشاء 21:30 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:08 ص.

الشروق 05:56 ص.

أذان الظهر 13:01م.

أذان العصر 16:39م.

أذان المغرب 20:05 م.

أذان العشاء 21:41 م.

مواعيد الصلاة في الجيزة

أذان الفجر 04:08 ص.

الشروق 05:54 ص.

أذان الظهر 12:55 م.

أذان العصر 16:31م.

أذان المغرب 19:57م.

أذان العشاء 21:30 م.

مواعيد الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:13 ص.

الشروق 05:57 ص.

أذان الظهر 12:56م.

أذان العصر 16:29 م.

أذان المغرب 19:56 م.

أذان العشاء 21:27 م.

مواعيد الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:17 ص.

الشروق 05:59 ص.

أذان الظهر 12:57م.

أذان العصر 16:29م.

أذان المغرب 19:56م.

أذان العشاء 21:26 م.

مواعيد الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:24 ص.

الشروق 06:00 ص.

أذان الظهر 12:49م.

أذان العصر 16:08 م.

أذان المغرب 19:37 م.

أذان العشاء 21:02 م.