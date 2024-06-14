الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف يوميًا حسب طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها.

مواعيد الصلاة الجمعة 14-6-2024 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة في القاهرة 

أذان الفجر 04:07 ص.

الشروق 05:53 ص.

أذان الظهر 12:55م.

اذان العصر 16:31 م.

أذان المغرب  19:57 م.

أذان العشاء 21:30 م.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13 يونيو 2024 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

أذان الفجر 04:08 ص.

الشروق 05:56 ص.

أذان الظهر 13:01م.

أذان العصر  16:39م.

أذان المغرب  20:05 م.

أذان العشاء  21:41 م.

مواعيد الصلاة في الجيزة 

أذان الفجر 04:08 ص.

الشروق 05:54 ص.

أذان الظهر  12:55 م.

أذان العصر  16:31م.

أذان المغرب  19:57م.

أذان العشاء  21:30 م.

مواعيد الصلاة في بني سويف 

أذان  الفجر 04:13 ص.

الشروق    05:57 ص.

أذان  الظهر  12:56م.

أذان  العصر   16:29 م.

أذان  المغرب  19:56 م.

أذان  العشاء   21:27 م.

مواعيد الصلاة في المنيا 

أذان  الفجر 04:17 ص.

الشروق    05:59 ص.

أذان  الظهر  12:57م.

أذان  العصر 16:29م.

أذان  المغرب  19:56م.

أذان  العشاء  21:26 م.

مواعيد الصلاة في أسوان 

أذان  الفجر 04:24 ص.

الشروق    06:00 ص.

أذان  الظهر 12:49م.

أذان  العصر  16:08 م.

أذان  المغرب  19:37 م.

أذان  العشاء  21:02 م.

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