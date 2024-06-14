عضو اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح وحسام حسن

دافع إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح لاعب الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية " الجماهير في جميع أنحاء العالم تتزاحم كي ترى محمد صلاح وهو ينظر إليهم في نافذة الحافلة وهنا يتعرض للهجوم".

وأضاف " محمد صلاح سفير مصر في جميع أنحاء العالم وأنا شاهد عيان على مجهوده مع زملائه في معسكر منتخب مصر".

وواصل حديثه " أوجّه التحية لمحمود حسن تريزيجية خاصةً أنه لم يحصل على حقه إعلاميًا وهو واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر".

وتابع " حسام حسن يفرض شخصيته على أي فريق يقوده لأنه كان لاعبًا كبيرًا وأنا أراهن شخصيًا على نجاحه مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته قائلًا " عندما يطلب حسام حسن تبكير موعد معسكر المنتخب أو زيادة مدة المعسكر يومين فقط يتعرض لهجوم شديد، هذا أمر غير مقبول ويجب الصبر عليه وعلى جهازه وأطلب من السوشيال ميديا الهدوء على الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وكان منتخب مصر قد فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف قبل أن يتعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق ليتربع على صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ستكون مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إثيوبيا يوم 13 من شهر مارس عام 2025 ولم يتحدد حتى الآن توقيت المباراة.





ويستضيف ملعب "بنجامين مكابا" في العاصمة التنزانية دار السلام، مباراة إثيوبيا ضد منتخب مصر في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو كالتالي:



مصر 10 نقاط



غينيا بيساو 6 نقاط



بوركينا فاسو 5 نقاط



سيراليون 5 نقاط



إثيوبيا 3 نقاط



جيبوتي نقطة