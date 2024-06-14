الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح وحسام حسن

مباراة مصر وغينيا
مباراة مصر وغينيا بيساو

دافع إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح لاعب الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

 

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية " الجماهير في جميع أنحاء العالم تتزاحم كي ترى محمد صلاح وهو ينظر إليهم في نافذة الحافلة وهنا يتعرض للهجوم".

 

وأضاف " محمد صلاح سفير مصر في جميع أنحاء العالم وأنا شاهد عيان على مجهوده مع زملائه في معسكر منتخب مصر".

 

وواصل حديثه " أوجّه التحية لمحمود حسن تريزيجية خاصةً أنه لم يحصل على حقه إعلاميًا وهو واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر".

 

وتابع " حسام حسن يفرض شخصيته على أي فريق يقوده لأنه كان لاعبًا كبيرًا وأنا أراهن شخصيًا على نجاحه مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

 

وأتم تصريحاته قائلًا " عندما يطلب حسام حسن تبكير موعد معسكر المنتخب أو زيادة مدة المعسكر يومين فقط يتعرض لهجوم شديد، هذا أمر غير مقبول ويجب الصبر عليه وعلى جهازه وأطلب من السوشيال ميديا الهدوء على الجهاز الفني لمنتخب مصر".

 

وكان منتخب مصر قد فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف قبل أن يتعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق ليتربع على صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط.

 

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة 

ستكون مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إثيوبيا يوم 13 من شهر مارس عام 2025 ولم يتحدد حتى الآن توقيت المباراة.

 

ويستضيف ملعب "بنجامين مكابا" في العاصمة التنزانية دار السلام، مباراة إثيوبيا ضد منتخب مصر في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو كالتالي:

مصر 10 نقاط

غينيا بيساو 6 نقاط

بوركينا فاسو 5 نقاط

سيراليون 5 نقاط

إثيوبيا 3 نقاط

جيبوتي نقطة

منتخب مصر معسكر منتخب مصر محمد صلاح حسام حسن إيهاب الكومي

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع غينيا بيساو

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى فى بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

عضو اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح وحسام حسن

إصابة 11 شخصًا إثر تعرضهم لـ"عضة كلب" بـ مرسى مطروح

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-6-2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح