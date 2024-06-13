البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

استأنفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تسليم المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم قبالة ساحل غزة، والذي تم تعليقه لمدة يومين بسبب أمواج البحر الهائجة بسبب الطقس، حسبما أعلن البنتاجون الأربعاء.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي سابرينا سينج للصحفيين، "كما تعلمون، لمدة يومين، لم يكن الرصيف المؤقت جاهزًا للعمل بسبب ارتفاع أعالي البحار".

تسليم أكثر من 500 طن متري من المساعدات إلى منطقة التعبئة

وأضافت، "اعتبارًا من 11 يونيو، استأنفت القيادة المركزية الأمريكية تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تم تسليم أكثر من 500 طن متري من المساعدات إلى منطقة التعبئة، واليوم سلمت أكثر من 500 طن متري أخرى أيضًا إلى منطقة التعبئة".

وتابعت: "إن القيادة المركزية الأمريكية ساعدت في إيصال أكثر من 2500 طن متري من المساعدات الإنسانية إلى الشاطئ لتوزيعها بعد ذلك منذ أن أصبح الرصيف جاهزًا للعمل في 17 مايو"، حسبما نقلت وكالات إخبارية.

انتشال السفينة العسكرية الأمريكية المتبقية التي كانت على الشاطئ في غزة

وأعلنت "سينج" أيضًا أنه تم انتشال السفينة العسكرية الأمريكية المتبقية التي كانت على الشاطئ في غزة الشهر الماضي مساء الثلاثاء.

وفي 25 مايو الماضي، أثرت الأمواج الهائجة على أربع سفن تابعة للجيش الأمريكي تدعم مهمة المساعدات الإنسانية البحرية في غزة وتحررت السفن من مراسيها، مما أدى إلى إرساء سفينتين على الشاطئ بالقرب من الرصيف.

ورست السفينتان الثالثة والرابعة على الشاطئ الإسرائيلي بالقرب من عسقلان. وفي 7 يونيو، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت الذي انهار وسط الأمواج الهائجة.

المساعدات الإنسانية جاهزة للتوزيع

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أي مساعدات انتقلت من منطقة التجمع إلى غزة، قالت سينج: "على حد علمي، منذ أن بدأت المساعدات تتدفق من الأمس واليوم، يتم جمعها للتو في منطقة التجمع، استعدادا عندما يكون برنامج الأغذية العالمي جاهزا للتوزيع".

وأضافت: "الخبر السار هو أنه موجود على الشاطئ، لذا فهو خطوة أقرب للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه".

وقال سينج إن الولايات المتحدة تعمل "يدا بيد" مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفة: "نحن القناة لإيصال تلك المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، لكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعبت دورا فعالا في تحقيق ذلك". "ومن المؤكد أننا نحصل على تلك التبرعات من دول أخرى ومنظمات غير حكومية أيضًا".

وقالت سينج: إن برنامج الغذاء العالمي يتخذ الإجراءات الأمنية التي "يتعين عليه القيام بها والمراجعات التي يتعين عليه القيام بها من أجل الشعور بالأمن والأمان والعمل داخل غزة".