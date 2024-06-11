الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوتيريش: 80% من سكان غزة لا يجدون ماء الشرب وجميع المساعدات الإنسانية تُمنع من الدخول

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوضع متردي في قطاع غزة ويزداد تفاقما مع تعثر دخول المساعدات، خاصة أن 80% من سكان القطاع لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات.

%75 من سكان غزة نازحون ولا مأوى آمنًا لهم

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية، لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، أن 75% من سكان غزة نازحون ولا مأوى آمنا لهم، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والوضع المتردي يزداد تفاقما.

وأشار إلى أن جميع المساعدات الإنسانية تُمنع من الدخول إلى قطاع غزة، منوهًا بأنه يجب فتح كل الطرق إلى غزة لإيصال المساعدات.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، كما دعا الطرفين لسرعة التوصل إلى اتفاق.

قطاع غزة الأردن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة وقف إطلاق النار في غزة

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