الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنتاجون: إسرائيل استخدمت منطقة قريبة من الرصيف البحرى فى مجزرة النصيرات

البنتاجون
البنتاجون

نفى المتحدث باسم البنتاجون استخدام الرصيف البحري المؤقت قبالة قطاع غزة في عملية استعادة المحتجزين الأخيرة، التي أدت لوقوع مجزرة في النصيرات راح ضحيتها 274 من المدنيين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العملية الإسرائيلية الأخيرة لاستعادة المحتجزين لم تعرض قواتهم في الرصيف البحري للخطر.

وأضاف: "سياستنا واضحة في عدم وجود أي قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة، والرصيف البحري قبالة غزة له هدف واحد هو نقل المساعدات إلى القطاع".

ولفت إلى أن إسرائيل استخدمت منطقة قريبة من الرصيف البحري الأمريكي خلال عمليتها لاستعادة المحتجزين.

البنتاجون النصيرات المدنيين مجزرة المحتجزين

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