بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​، متهمًا إياه بتجميد الهيئة الأوسع عمدًا لصالح حكومة الحرب الضيقة.

نتنياهو يتخذ القر ارات منفردا

وفي رسالة إلى نتنياهو، قال السياسي اليميني المتطرف وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: إن رئيس الوزراء يدير الحرب “بطريقة غير معروفة، من خلال منتديات ضيقة … كل ذلك ليكون هو الوحيد الذي يتخذ قرارته".

ويقول بن غفير، إنه على الرغم من خروج بيني غانتس من الحكومة ومن حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أعضاء، فإن نتنياهو يواصل إدارة شؤونه بينما يتجاهل الوزراء الآخرين في حكومته.



فى أعقاب رد حماس.. البيت الأبيض: الطريق ممهد لعقد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وسبق وقال البيت الأبيض إنه يرى أن الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنًا، بناء على رد حماس الأخير على الخطة المدعومة أمريكيا، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجماتها حول رفح في جنوب غزة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، للصحفيين خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "نعمل بنشاط من أجل تمهيد الطريق إلى الأمام، على أساس ما جاءت به حماس"، في إشارة إلى رد حماس الأخير باقتراح معدل.

وأضاف: "إنه يوصلنا إلى نتيجة تتفق مع ما وضعه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتسق مع مقترح الرئيس بايدن؛ نعتقد أن ذلك ممكن"، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وفي الوقت نفسه، حث سوليفان حماس على قبول الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة والذي كان "مطروحًا على الطاولة".

وقال: حماس يجب أن تقبل الأمر وألا تحاول دفع هذا الأمر في اتجاه نصل فيه إلى طريق مسدود"، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على حماس لقبول الصفقة المعروضة.

وقدمت حماس لمصر وقطر ردها على الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "إيجابي". وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس: "إنها تتفاوض بحسن نية وحثت الحكومة الإسرائيلية على الإشارة علنًا إلى دعمها للاتفاق".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خطة بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما يمثل انتصارًا دبلوماسيًا نادرًا للولايات المتحدة بشأن غزة في مجلس الأمم المتحدة، حسبما رأت صحيفة "واشنطن بوست".