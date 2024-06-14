الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 11 شخصًا إثر تعرضهم لـ"عضة كلب" بـ مرسى مطروح

كلب
كلب

أصيب اليوم 11 شخصا إثر تعرضهم لـ"عضة كلب" بمدينة مرسى مطروح وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين 

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم عيد عليوة خميس 45  سنة، صابر أحمد 23  سنة، عمر أحمد محمد  14 سنة، خالد عبدالكريم محمد 45 سنة، مصطفى محمد عبده 31 سنة، وليد محمد عبدالله 38  سنة، حمودة ونيس إدريس 30  سنة، محمود هارون عبدالناصر 63 سنة، وليد يونس أحمد  30  سنة، على الشريف خالد 17 سنة، باسم يونس الشربيني 12 سنة.

وأجرى الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

وفي سياق آخر كان قد أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وقال وكيل الوزارة، إنه تم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية أو طارئة، كذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية: «العقرب، الثعبان، عقر الحيوان» وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

منافذ تقديم الخدمة الصحية
وأضاف سالم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة.

إجراء الفحوصات الطبية عضة كلب مدينه مرسي مطروح مطروح اصابة 11 شخص

مواد متعلقة

"صحة مطروح" تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى فى بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان

عاجل.. دمار هائل.. استهداف إسرائيلى لمبنى فى جناتا بجنوب لبنان

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 فى بورصة الدواجن

النيران تلتهم 11 ألف فدان من الأراضى الإسرائيلية خلال أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل