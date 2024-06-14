إصابة 11 شخصًا إثر تعرضهم لـ"عضة كلب" بـ مرسى مطروح

أصيب اليوم 11 شخصا إثر تعرضهم لـ"عضة كلب" بمدينة مرسى مطروح وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم عيد عليوة خميس 45 سنة، صابر أحمد 23 سنة، عمر أحمد محمد 14 سنة، خالد عبدالكريم محمد 45 سنة، مصطفى محمد عبده 31 سنة، وليد محمد عبدالله 38 سنة، حمودة ونيس إدريس 30 سنة، محمود هارون عبدالناصر 63 سنة، وليد يونس أحمد 30 سنة، على الشريف خالد 17 سنة، باسم يونس الشربيني 12 سنة.

وأجرى الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

وفي سياق آخر كان قد أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وقال وكيل الوزارة، إنه تم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية أو طارئة، كذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية: «العقرب، الثعبان، عقر الحيوان» وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

منافذ تقديم الخدمة الصحية

وأضاف سالم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة.