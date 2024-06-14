الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

هاشم صفى الدين
هاشم صفى الدين

أفادت وسائل إعلام بأن هناك أنباء أولية عن اغتيال هاشم صفي الدين الرئيس التنفيذي لتنظيم حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني لوكالة رويترز أن حزب الله اللبناني شن أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على إسرائيل منذ بداية الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله اللبناني أطلق 150 مسيرة وصاروخًا في 40 دقيقة.

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