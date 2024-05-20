عضو مجلس النواب يوضح لـ"مساء dmc" تفاصيل قانون المستريح للنصب الإلكترونى

كشف النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع لقانون "المستريح" الإلكتروني يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

قال "عز الدين"، خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "دي أم سي"، إن التطور الإلكتروني له وجه سلبي، وكثيرون يتعرضون لعمليات نصب إلكتروني، وهذا ما دفعنا لطلب مشروع يواجه هذه الموجة من النصب والتي تسببت في خسارة الكثيرين أموالهم.

ونوه "زين الدين"، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي التي باتت منتشرة في كل بيت مصري.

وتابع، أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني.