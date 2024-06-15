اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ253، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

64 شهيدا ومصابا في قصف 3 منازل بغزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة ارتقاء أربعة عشر شهيدا وأكثر من ٥٠ مصابا جراء قصف قوات الاحتلال ثلاثة منازل بحيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة.

37 ألف شهيد حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 34 فلسطينيًا، وأصيب 71 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.266 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و 85.102 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

الجوع يتنشر بشكل خطير في شمال غزة

في غضون ذلك، أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، أن أكثر من ٢٠٠ طفل زاروا المشفى وهم يعانون من سوء التغذية.

ولا يتوفر في شمال القطاع إلا الخبز وبعض المعلبات غالية السعر. ويضطر المواطنون إلى إطعام أولادهم الخبز مخلوطا في الشاي لسد جوعهم. كما تخلو الأسواق من اللحوم والخضروات التي أصبحت تباع بالجرامات.

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