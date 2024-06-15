السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

شهداء
شهداء

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ253، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

64 شهيدا ومصابا في قصف 3 منازل بغزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة ارتقاء أربعة عشر شهيدا وأكثر من ٥٠ مصابا جراء قصف قوات الاحتلال ثلاثة منازل بحيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة.

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"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بغزة

37 ألف شهيد حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 34 فلسطينيًا، وأصيب 71 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.266 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و 85.102 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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استشهاد 37 فلسطينيًا بسبب الجوع شمال غزة.. والمجاعة تفتك بالأطفال

الجوع يتنشر بشكل خطير في شمال غزة

في غضون ذلك، أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، أن أكثر من ٢٠٠ طفل زاروا المشفى وهم يعانون من سوء التغذية.

ولا يتوفر في شمال القطاع إلا الخبز وبعض المعلبات غالية السعر. ويضطر المواطنون إلى إطعام أولادهم الخبز مخلوطا في الشاي لسد جوعهم. كما تخلو الأسواق من اللحوم والخضروات التي أصبحت تباع بالجرامات.

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الأمم المتحدة تحذر: إمدادات الغذاء لجنوب غزة "معرضة للخطر"

أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة

  • استشهاد مواطن وأصيب 12 آخرين جراء قصف منزل عائلة "الرملاوي" في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف منزل عائلة "حتحت" في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة .
  • استشهاد 9 بينهم رضيع وإصابة ما يزيد عن 30 مواطن في قصف منزل عثمان الجماصي في حى التفاح شرق مدينة غزة.
  • استشهاد مواطنان وإصابة آخرون جراء قصف منزلا لعائلة ابو عيشة بدير البلح وسط قطاع غزة.
  • نسف مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • شن قصف مدفعي عنيف على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح بعد عملية نسف لعدد من المنازل بالمخيم وسط المدينة.
  • استشهاد مواطن برصاص طائرة كود كابتر داخل مخيم الشابورة وسط رفح.
  • شن قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على حيي السعودي وتل السلطان ومنطقة لفة بدر وأبو السعيد غربي مدينة رفح
  • استشهاد مواطنان وإصابة ثلاثة آخرون جراء قصف قرب بلدية الشركة شرق رفح.
  • انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من الحي السعودي غرب مدينة رفح.
  • شن قذائف المدفعية بكثافة على شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
اليوم 253 للعدوان غزة شهداء وإصابات الجوع جيش الاحتلال الإسرائيلي

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