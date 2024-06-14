الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ252 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

 

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف المنازل بغزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ركز غاراته العشوائية على مدينة غزة، إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح.

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شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

37 ألف شهيد حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 30 فلسطينيًا، وأصيب 105 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.232 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، 85.037 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

في غضون ذلك، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية، ووقف إطلاق النار ضروري"، مؤكدة أن نحو 95% من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر، مشددة على ضرورة فتح المزيد من المعابر ولنظام أكثر فعالية لنقل المساعدات.

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"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بغزة

أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة 

  • استشهاد 3 سيدات جراء قصف منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، وسط القطاع غزة.
  • استشهاد طفل وإصابة 10 مواطنين جراء قصف منزل لعائلة أبوجلمبو بجوار المنتزه في بلوك 2 قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع.
  • استشهاد 6 مواطنين، بينهم امرأة وطفل من عائلة الشيخ، جراء قصف منزل في منطقة شارع النفق بمدينة غزة.
  • إصابة عدد من المواطنين جراء قصف منزل لعائلة الصفدي في حي الدرج بمدينة غزة.
  • قصف منزل جنوب بركة الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.
  • شهيد ومصابون جراء قصف استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
  • شهيدان جراء قصف مدفعي عنيف قرب بئر كندا في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب القطاع.
  • إطلاق نيران الزوارق الحربية تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.
الإحتلال الإسرائيلي اليوم الـ252 عدوان غزة المجازر المروعة مدينة غزة

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