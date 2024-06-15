الأمم المتحدة تحذر: إمدادات الغذاء لجنوب غزة "معرضة للخطر"

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن إمدادات الغذاء لجنوب قطاع غزة معرضة للخطر بعد أن وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية مضيفا أن النازحين بسبب الهجوم الإسرائيلي هناك يواجهون أزمة صحية عامة.

وأفاد كارل سكاو، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن الوضع يتدهور حاليا في جنوب غزة وذلك مع تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع خلال الأشهر الماضية.

وكان معبر رفح على الحدود مع مصر خط الإمداد الرئيسي للمساعدات في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، لكن العمل فيه توقف عندما وسعت إسرائيل في أوائل مايو نطاق حملتها العسكرية في مدينة رفح، حيث كان يعيش معظم سكان القطاع.

وأضاف سكاو بعد زيارة استغرقت يومين إلى غزة: "كنا قد زودنا حجم المخزونات قبل العملية في رفح حتى نتمكن من إطعام الناس، لكن المخزونات بدأت في النفاد، ولم تعد لدينا القدرة نفسها على الوصول (للأفراد) التي نحتاجها، والتي اعتدنا عليها".