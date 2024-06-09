الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد 37 فلسطينيًا بسبب الجوع شمال غزة.. والمجاعة تفتك بالأطفال

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، أن 50 طفلًا يعانون من المجاعة وسوء التغذية، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا بأنه تم إحصاء نحو 50 طفلًا يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط، وشبح المجاعة يخيم في غزة، كما تم تسجيل علامات سوء التغذية على بعض الأطفال، وتحاول المستشفي استئناف الخدمة الطبية بالحد الأدنى في ظل نقص الوقود، والوضع كارثي في القطاع.

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ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 9 أطفال من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد.

يجدر الإشارة إلى أن ما فاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تحديدًا في الشمال، هو إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبوسالم، بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

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وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبوسالم التجاري، ورفح الحدودي، لليوم الـ34 على التوالي.

37 شهداء من أطفال غزة نتيجة التجويع

واستشهد أكثر 37 طفلًا خلال العدوان نتيجة التجويع في عدد من مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا في مستشفى كمال عدوان، الذي استشهد بداخله نحو 30 طفلًا.

وتعد المنظومة الصحية في غزة هدفًا للاحتلال، فيما تحاول الطواقم الطبية استئناف خدماتها وتقديم الرعاية الصحية والطبية بالحد الأدنى للمواطنين شمال القطاع.

من جانب آخر، حذرت منظمة العمل الدولية من أن الأسر في قطاع غزة ترسل الآن أطفالها للعمل من أجل البقاء، حيث تقترب البطالة من نسبة مذهلة تبلغ 80%، وذلك بعد مرور 8 أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد تقرير جديد صادر عن المنظمة أنه على الرغم من أن الضفة الغربية المحتلة لم تشهد حربًا شاملة، فقد تأثرت أيضًا بشدة بالأزمة، حيث إن حوالي واحد من كل 3 عاملين عاطلون عن العمل.

قطاع غزة مستشفى كمال عدوان مخيم جباليا برنامج الأغذية العالمي المجاعة

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