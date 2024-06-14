لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

يبدأ سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية الواقعة على الحدود مع لبنان، والذين تم إجلاؤهم، أعمالًا احتجاجية بدءًا من مساء يوم غد السبت، حيث سيغلقون مدخل القدس.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه موقع Ynet، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال الاحتجاجية تأتي على خلفية التصعيد في الشمال.

وأعلن مقر يضم آلاف السكان ومئات الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من المنطقة، عن أنه سيبدأ أعماله الاحتجاجية ابتداءً من مساء السبت.

ونشر الموقع الرسالة الموجهة إلى موظفي مقر القتال من أجل الشمال: "بعد ثمانية أشهر من الانتظار بصبر خارج المنزل، سنذهب في مظاهرة طارئة ننادي لقد فقدت دولة إسرائيل الشمال حان الوقت لنقول لقد حان الوقت للفوز، لن نكون الحزام الأمني".

ووصف قائد المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، اليوم الجمعة، إخلاء المستوطنات الشمالية بأنها "أعظم إنجاز لحزب الله"، مشيرًا إلى أنه لو كان الأمر بيده كان سيتجنب إخلاء المستوطنات في الشمال.

حزب الله اللبنانى يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بالأسلحة الصاروخية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.

وقال الإعلام الحربي في حزب الله، في بيان له اليوم، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية".

واستشهدت سيدة مدنية وأصيب سبعة مدنيين آخرين على الأقل بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت في الساعات الأولى، اليوم الجمعة، منزلًا في جنوب لبنان، وفق حصيلة أولية أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن "الطيران الحربي المعادي شن غارة استهدفت منزلًا" في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور على بعد 21 كيلومترًا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل"، ما أسفر عن "استشهاد مواطنة" وإصابة "سبعة جرحى من المدنيين" على الأقل.