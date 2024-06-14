الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 عمليات لحزب الله.. إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه كريات شمونة

جنود حزب الله
جنود حزب الله

قالت حنان عيسى، مراسلة قناة "الغد" الفضائية، من جنوب لبنان: إن الأوضاع ما زالت تتصاعد على الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث انطلقت، قبل قليل، صليات صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجليل، وما زلنا حتى هذه الساعة نشاهد سحب الدخان المتصاعدة من أحد المواقع الإسرائيلية هناك.

استهداف مواقع فى تلال كفرشوبا وتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى خلة ورد

وأضافت "عيسى"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "الغد" الفضائية، أن هذه العملية لم يعلن عنها حزب الله بشكل رسمي حتى الساعة، لكنه أعلن حتى هذا الوقت عن أربع عمليات، إذ استهدف مواقع في تلال كفرشوبا، وأيضا تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة ورد، وهي أربع عمليات بشكل رسمي أعلن عنها، مشيرةً إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت قبل قليل أيضًا وسط بلدة الخيام، وقصفت بلدة كفر كلا وبلدة دير ميماس، وكان ذلك بالمدفعية الإسرائيلية.

وأوضحت أنه حتى الساعة تغيب الغارات الحربية عن الحدود الجنوبية أو عن البلدات الجنوبية، لكن القصف المدفعي يطال بعض البلدات هنا، وبالتحديد في القطاع الشرقي، إذ ترتفع سحب الدخان البيضاء من بلدة كفر كلا، حيث استهدفتها المدفعية الإسرائيلية قبل قليل، مؤكدًة أن الأوضاع على الحدود الجنوبية ما زالت تشهد تصاعدًا في وتيرة العمليات التي يقوم بها حزب الله من جهة، وأيضا استهدافات إسرائيل للبلدات المتاخمة اليوم حتى هذه الساعة.

 

الغد جنوب لبنان الحدود الجنوبية اللبنانية لبنان الجليل صليات صاروخية

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