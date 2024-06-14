الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الشمالية

صواريخ حزب الله -
صواريخ حزب الله - أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الشمالية، وصافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبيت هلل والمطلة، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

اندلاع حرائق فى إصبع الجليل بعد استهدافه بصواريخ

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اندلاع حرائق في إصبع الجليل بعد استهدافه بصواريخ من الجنوب اللبناني.

فيما ارتفع عدد ضحايا الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، على بلدة جناتا في جنوب لبنان إلى قتيلين و18 مصابًا.

رشقة صاروخية المستوطنات الشمالية صفارات الإنذار تدوي كريات شمونة بيت هلل المطلة إطلاق رشقة صاروخية جنوب لبنان

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