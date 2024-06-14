إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الشمالية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الشمالية، وصافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبيت هلل والمطلة، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

اندلاع حرائق فى إصبع الجليل بعد استهدافه بصواريخ

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اندلاع حرائق في إصبع الجليل بعد استهدافه بصواريخ من الجنوب اللبناني.

فيما ارتفع عدد ضحايا الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، على بلدة جناتا في جنوب لبنان إلى قتيلين و18 مصابًا.