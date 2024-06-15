الفيوم تسجل ثانِ حالة وفاة لسيدة أثناء وقوفها على جبل عرفات

سجلت محافظة الفيوم اليوم السبت، ثانِ حالة وفاة لسيدة تُدعى سامية صديق الشيمي، في العقد السابع من عمرها وتقيم بعزبة الشيمي التابعة للوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق، وذلك أثناء أدائها فريضة الحج في يوم وقفة عرفات.

وفاة حاجة من الفيوم أثناء وقوفها على جبل عرفات

وسادت حالة من الحزن بين أهالي عزبة الشيمي، بعد وفاة الحاجة سامية، أثناء وجودها على جبل عرفات.



وقال أحمد الشيمي أحد أقارب المتوفية، إن السيدة سافرت لأداء فريضة الحج، كما كانت تتمنى طوال حياتها.

وأضاف لـ"الدستور"، أنهم تلقوا خبر وفاتها أثناء وقوفها على جبل عرفات، صباح اليوم السبت.

وأوضح أنه تقرر دفنها في مقابر البقيع، مؤكدًا أنها كانت تتمنى أن تحج بيت الله، وتدعو دائمًا بحسن الخاتمة، وقد نالتها نظير عملها الطيب.