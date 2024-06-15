القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، من خلال مراسليها ومذيعيها، تغطية خاصة حول المناوشات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خاصة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 8 من جنوده في تفجير ناقلة جند خلال معارك برفح الفلسطينية اليوم.

جنود الاحتلال بين الحياة والموت

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تداعيات وتفاصيل هذا الحادث المتعلق باستهداف ناقلة جند إسرائيلية من طراز نمر، حيث قالت دانا أبوشمسية مراسلة القناة في القدس، إن الأنباء من المقاومة الفلسطينية تشير إلى أنه تم استهداف ناقلة جند من نوع نمر، تم استهدافها بناقلات الصواريخ المضادة للدروع.

وأضافت في حديثها، أن ناقلة الجند سقطت بكل من فيها ما بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الرسمية الموثوقة جميعها لم تُشر إلى الحادث، وتعاملت معه كونه غير ضخم، في حين أن وسائل الإعلام غير الرسمية وغير الموثوقة تتحدث من الصباح عن الواقعة، وبعد ساعات قليلة من وقوع الحادث اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل جنوده الثمانية.

جرائم الاحتلال اللامتناهية

وتحرص المقاومة الفلسطينية الرد على جرائم الاحتلال قدر المستطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن تلك المجازر راح ضحيتها 30 شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 95 آخرين، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 37296 شهيدًا، كما بلغ عدد المصابين 85197 مصابًا.

فيما أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن ما يشهده قطاع غزة هو إبادة جماعية وقتل متعمد للأطفال والنساء، محملًا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بحقوق الإنسان والطفل مسئولية ما يشهده أطفال غزة من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في حديثه، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الجمعة 3 منازل خلال ساعة في منطقة السباعية والدرج، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 14 شهيدًا فقط من تحت الأنقاض، ومن المرجح ارتفاع عدد الشهداء بسبب المعوقات التي يواجهها الدفاع المدني.

وتابع: "منع إدخال الوقود يؤثر بشكل كبير على عمل الدفاع المدني"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع توقف خدمة الدفاع المدني في أي لحظة، مؤكدًا أن الأوضاع في غزة صعبة للغاية والقطاع يفتقر للمقومات الإنسانية للحياة.

وواصل: "منطقة النصيرات وسط القطاع تتعرض لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال، ومنطقة رفح أيضًا والتي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين، والمواطنين، خاصة في المناطق الغربية".

ولفت المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا في الوقود وتوقفًا لمولدات الكهرباء، مبينًا أن النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء.

لذا بالرغم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكامل، وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة نظرًا لنقص حاد في الأدوات الطبية، وكذالك في الوقود إلا أن المقاومة تحرص على استهداف الجنود الإسرائيليين والتصدي لهم لمنعهم من ارتكاب المزيد من الجرائم البشرية المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.