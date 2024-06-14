إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، اليوم، مع فشل محادثات الهدنة مع نشطاء حماس وتصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب الوكالة، أفاد شهود عيان بأن الغارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم، لا سيما وسطها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن رجالًا تجمعوا في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط البلاد، فوق جثة صبي يبلغ من العمر 11 عامًا توفي أثناء قصف مخيم البريج للاجئين القريب.

وادعى جيش الاحتلال اليوم الجمعة أن طائراته الحربية تواصل عملياتها في وسط غزة حيث قصفت خلية نشطاء و"هيكلًا عسكريًا" في منطقة الزيتون.

وقال الجيش إنه بعد إطلاق قذائف من شمال غزة على جنوب إسرائيل مساء الخميس، قصفت المدفعية والطائرات مواقع الإطلاق.

الدبابات الإسرائيلية تتقدم في رفح بينما الفلسطينيون الفارون "يواجهون الموت والجوع"

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الجارديان أن الدبابات الإسرائيلية توغلت في الجزء الغربي من رفح بشكل أعمق، حيث تعرضت المدينة لنيران مكثفة من طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والمدفعية فيما وصفه السكان بأنه أحد أسوأ عمليات القصف في المنطقة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الهجوم على رفح أدى إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني كانوا يحتمون هناك، ما أجبرهم على الانتقال إلى مناطق لا تتوفر فيها سوى فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الغذاء أو الماء أو المأوى، منوهة إلى تحذير الأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص "الموت والجوع بحلول منتصف يوليو".

وتطرقت إلى تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه سيقطع إمدادات الأسلحة الأمريكية إذا مضت إسرائيل قدمًا في هجومها على رفح، لعدم وجود خطة إنسانية مناسبة لجميع المدنيين الذين سيتم تهجيرهم، قائلة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تحدى بايدن وشن هجومًا على أية حال قبل أكثر من شهر. ولم تقم إدارة بايدن حتى الآن بإبطاء تدفق الأسلحة ردًا على ذلك، بحجة أن إسرائيل لم تنفذ بعد "عمليات كبرى".

وقالت إن سكان رفح وصفوا مستوى القتال بأنه مدمر، حيث "نيران كثيفة للغاية من الطائرات الحربية والأباتشي والمروحيات الرباعية، بالإضافة إلى المدفعية والبوارج العسكرية الإسرائيلية، التي كانت جميعها تقصف المنطقة الواقعة غرب رفح".

حزب الله يطلق وابلًا صاروخيًا على شمال إسرائيل

وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بأنها تعاملت مع سلسلة من الحرائق في شمال إسرائيل اليوم الجمعة بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان أطلقها حزب الله على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية.

وبحسب رويترز، قال الجيش إن صفارات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل، وقالت خدمات الطوارئ إن الفرق تقوم بتفتيش المنطقة، حيث أبلغت عن وقوع أضرار في الممتلكات ولكن لم تقع إصابات.

وتصاعدت المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط مرة أخرى، حيث أطلق مقاتلو حزب الله المتمركزون في لبنان، موجات من الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.