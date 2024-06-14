الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله اللبنانى يعلن استهدف تجمعات لجنود الاحتلال بالأسلحة الصاروخية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.

وقال الإعلام الحربي في حزب الله، في بيان له اليوم، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية".

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كما أعلن حزب الله استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته مباشرة.

 

استشهاد امرأة وإصابة 7 آخرين فى غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

واستشهدت سيدة مدنية وأصيب سبعة مدنيين آخرين على الأقل بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت في الساعات الأولى، اليوم الجمعة، منزلًا في جنوب لبنان، وفق حصيلة أولية أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن "الطيران الحربي المعادي شن غارة استهدفت منزلًا" في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور على بعد 21 كيلومترًا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل"، ما أسفر عن "استشهاد مواطنة" وإصابة "سبعة جرحى من المدنيين" على الأقل.

 

اليوم 252 للحرب.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ252 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ركز غاراته العشوائية على مدينة غزة، إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح.

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