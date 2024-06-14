اشتباكات عنيفة فى شرق رفح بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلى

قال إبراهيم قنن، مراسل قناة "الغد" الفضائية من خان يونس، إن عملية التصعيد الإسرائيلي ما زالت مستمرة في جنوب قطاع غزة، تحديدًا في رفح وفي خان يونس، حيث استمرار للغارات وعمليات القصف المدفعي العنيف، الذي يستهدف مناطق متفرقة ومختلفة من محافظة رفح، وتحديدًا المنطقة الغربية لرفح كمنطقة العزبة ومنطقة القرية السودية محيط منطقة العلم ومنطقة تل السلطان.

المناطق الغربية في رفح تعرضت لعمليات قصف مدفعي وجوي من المسيرات الإسرائيلية

وأضاف "قنن"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "الغد"، أن هذه المناطق الغربية تعرضت إلى عمليات قصف مدفعي وجوي من قبل المسيرات الإسرائيلية على هذه المناطق، إذ كان لافتًا أنه بعد تراجع الآليات وإعادة تموضعها في القرية السودية في مناطق غرب رفح أن هذه الآليات بدأت في عمليات قصف مدفعي مركز على المناطق الشمالية من الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

الآليات الإسرائيلية، تقوم بعملية قصف مدفعي عنيف وإطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه خيام النازحين

وأوضح، أن الآليات الإسرائيلية، تقوم بعملية قصف مدفعي عنيف، وقيامها بإطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين في هذه المنطقة التي يوجد بها عشرات الآلاف من النازحين وعدد كبير من المواطنين نزحوا من هذه المنطقة.

والتي يوجد بها نحو 100 ألف شخص ما زالوا في هذه المنطقة، لكن بعد دخول الآليات الإسرائيلية إلى منطقة دوار العلم ومنطقة معاوية نزح عدة آلاف من هذه المنطقة، لكن الناس بعدما خرجوا عادوا إلى هذه المنطقة.



وأكد، أن الصعوبات التي تواجه النازحين تتمثل في عمليات القصف المدفعي والجوي وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين من الطائرات والآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الخطر المحدق بهؤلاء المواطنين؛ جراء قيام الزوارق البحرية من الجهة الغربية بإطلاق النار على هؤلاء المواطنين.



وأشار، إلى أنه في وسط مدينة رفح هناك تراجع للآليات الإسرائيلية من دواري العلم والنجمة ومحيط منطقة الشابورة وتل السطان إلى الشريط الحدودي، ولكن عمليات القصف المدفعي ما زالت متواصلة على هذه المناطق والاستدافات متواصلة مع تواصل الاشتباكات وعمليات إطلاق النار في هذا المحور، تحديدا وسط مدينة رفح، بالإضافة إلى الاشتباكات العنفة التي تدور من وقت إلى آخر في المنطقة الشرقية لمدينة رفح.