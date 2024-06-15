موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة حيث يصوم في هذا اليوم الكثير من المسلمين فهو يوم عظيم وصومه يكفر ذنوب سنتين السنة التي قبله والسنة التي بعده وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة بتوقيت القاهرة وعدد من المدن.

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024

ومع اقتراب موعد أذان المغرب، يتسأل البعض ويحرصون على معرفة الوقت المحدد للإفطار وكذلك الصلاة لكي نؤدي صلاة المغرب في وقتها، ونكثر من الدعاء في هذه اللحظات المباركة واليكم موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة.

موعد أذان المغرب في القاهرة: 7:58 مساء

موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 8:05 مساء

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: 7:56 مساء

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ: 7:41 مساء

موعد أذان المغرب في أسوان: 7:42 م

مواقيت الصلاة اليوم

المدينة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 4:07 12:55 4:31 7:58 9:31 الإسكندرية 4:07 1:00 4:39 8:05 9:41 أسوان 4:24 12:49 4:08 7:37 9:02 الإسماعيلية 4:01 12:51 4:28 7:55 9:29

فضل يوم عرفة

يعد هذا اليوم من الأيام العظيمة عند الله تعالى، حيث خص الله بعض الليالي والأيام بفضله وبركته، ليشجع عباده على الطاعة ويرغب في إيصال الرحمة والثواب إليهم، من هذه الليالي والأيام: "ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب" وفي الشريعة الإسلامية، يقصد بإحياء الليالي والأيام قيامها والتقرب إلى الله فيها.

ويحرص أغلب المسلمين على صيام يوم عرفة 2024 لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، إلى جانب الصيام، يتكررون فيه التكبير والتلبية، وهي سنة مشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، أخرجه مسلم.