السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

يوم عرفة
يوم عرفة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة حيث يصوم في هذا اليوم الكثير من المسلمين فهو يوم عظيم وصومه يكفر ذنوب سنتين السنة التي قبله والسنة التي بعده وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة بتوقيت القاهرة وعدد من المدن.

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024

ومع اقتراب موعد أذان المغرب، يتسأل البعض ويحرصون على معرفة الوقت المحدد للإفطار وكذلك الصلاة لكي نؤدي صلاة المغرب في وقتها، ونكثر من الدعاء في هذه اللحظات المباركة واليكم موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة.

  • موعد أذان المغرب في القاهرة: 7:58 مساء
  • موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 8:05 مساء
  • موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: 7:56 مساء
  • موعد أذان المغرب في شرم الشيخ: 7:41 مساء
  • موعد أذان المغرب في أسوان: 7:42 م

مواقيت الصلاة اليوم

المدينةالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة4:0712:554:317:589:31
الإسكندرية4:071:004:398:059:41
أسوان4:2412:494:087:379:02
الإسماعيلية4:0112:514:287:559:29

خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفات (بث مباشر)

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم صيام يوم عرفة بدون تبييت النية.. دار الإفتاء تجيب

دعاء يوم عرفة مكتوب.. لغفران الذنوب وفك الكروب وتوسيع الرزق

فضل يوم عرفة 

يعد هذا اليوم من الأيام العظيمة عند الله تعالى، حيث خص الله بعض الليالي والأيام بفضله وبركته، ليشجع عباده على الطاعة ويرغب في إيصال الرحمة والثواب إليهم، من هذه الليالي والأيام: "ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب" وفي الشريعة الإسلامية، يقصد بإحياء الليالي والأيام قيامها والتقرب إلى الله فيها.

ويحرص أغلب المسلمين على صيام يوم عرفة 2024 لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، إلى جانب الصيام، يتكررون فيه التكبير والتلبية، وهي سنة مشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، أخرجه مسلم.

موعد أذان المغرب موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة مواقيت الصلاة اليوم

مواد متعلقة

موعد وقفة عرفات 2024.. وفضل صيام يوم عرفة

تاريخ عيد الأضحى 2024 وفضل صيام وقفة عرفة 1445

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

عاجل| "التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز في أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

اغتصبوها وخطفوا بنتها.. تفاصيل تعدي 3 جنسيًا على سيدة في مشتل بالملك الصالح

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد في قصر الخديوي

د. منى حلمى

العيد. وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا