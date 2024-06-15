السبت 15 يونيو 2024
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حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صيام
صيام

تزايد البحث والاستفسار، عبر المواقع الإلكترونية، حول حكم من أكل أو شرب ناسيا فى صيام يوم عرفة، يأتى ذلك تزامنا مع حلول وقفة عرفة اليوم السبت، وقيام كثيرًا من المسلمين بصيام هذا اليوم الذى يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، حيث يستعلم كثيرا من المسلمين حول الأمور التى تبطل صيام هذا اليوم  مثل الاكل والشرب فى حال النسيان. 

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة

وقال دار الإفتاء، إن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أنه صائم فإن ذلك  لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وتابعت: وهذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم من شرب الماء فى صيام يوم عرفة 

فى سياق أخر، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم من شرب الماء بعد أذان الفجر دون علم خلال صيام يوم عرفة، فإن صيامه صحيح بناء على قاعدة من قواعد أصول الفقه؛ وبالتالي لن يكون الفرد مكلفًا بإعادة صيام هذا اليوم، وأضح أنه في حالة حدوث هذا الخطأ غير المقصود بواسطة الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة، فإنه لم يقع على أيًا منهم ذنب بخصوص صيام يوم عرفة.

واستند أمين الفتوى خلال إجابته على ما حكم من شرب الماء بعد أذان الفجر دون علم، إلى ما ورد عن أبي هريرة، إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي في صومه فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"، مما يعني أن الأكل والشرب أثناء صيام يوم عرفة لا يفسده في حالة النسيان وليس عن طريق التعمد.

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