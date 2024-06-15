حكم صيام يوم عرفة بدون تبييت النية.. دار الإفتاء تجيب

حكم صيام يوم عرفة بدون تبييت النية من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من المسلين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغب الكيرين في إتمام صيام اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1445 هـ لما له من فضل عظيم على المسلمين من الحجاج وغيرهم.

حكم صيام يوم عرفة بدون تبييت النية

يجيب الدستور على حكم صيام يوم عرفة بدون تبييت النية من خلال دار الإفتاء المصرية والتي أكدت أن صيام يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1445 (عرفة) سنة فعلية مؤكدة حيث قال صل الله عليه وسلم (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يغفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها) حيث يكفر ذنوب عامين أحدهما ماصية والأخرى مستقبلية.

حكم تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع

أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع بصفة عامة منها صيام عرفة حيث يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أن ينوي صيام النفل بشرطين أن يكون ذلك قبل الزوال أى قبل صلاة العصر وألا يكون قد فعل شئ يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب والجماع وما إلى ذلك.

الأعمال الصالحة يوم عرفة 1445

ينبغي على المسلم الاجتهاد في عبادات يوم عرفة كل عام حيث يعد من أبرز الأعمال المستحبة تلاوة القرآن الكريم والصلاة والصيام وتذكير الناس بالله وبالموعظة الدينية والدعاء الخالص لوجه الله سبحانه وتعالي بدون تشويش بالأمور الدنيوية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالي بقلوب خاشعة مع الإكثار من الاستغفار والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالي وتجنب الأقوال أو الأفعال السيئة والابتعاد عن المعاصي والذنوب.

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