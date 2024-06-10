الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة عرفات 2024.. وفضل صيام يوم عرفة

وقفة عرفات
وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات 2024..ارتفع البحث على تلك الكلمات على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك 2024، وخلال السطور التالية نستعرض موعد وقفة عرفات والأدعية التي تقال في هذا اليوم. 

موعد وقفة عرفات 2024 

تبدأ وقفة عرفات من مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وحتى يوم السبت الموافق 2024، وذلك وفقًا لما أعلنته المراصد الملكية السعودية في محافظة الحريق.

فضل صيام وقفة عرفات 1445

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري.

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيام يوم عرفة مكفر للذنوب التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عرفة كصيام سنة" رواه الترمذي.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عرفة تطوعًا" رواه أبو داود.

فضل صيام وقفة عرفات 1445 والأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

الأدعية المستجابة في يوم عرفات

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا مغفرة وعتقًا من النار.

اللهم ارحمنا واغفر لنا وتقبل منا.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا يرفع به فيه الدرجات، وينزل به فيه الحزم.

اللهم اغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين والمسلمات.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال وأعنا على الصيام والقيام.

اللهم طهر قلوبنا وأذهاننا وأفئدتنا من كل شيء يعصي رضاك.

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على الطاعة والإخلاص.

اللهم اجعلنا من أولئك الذين يدعونك ويستجيب لهم.

اللهم زدنا في الإيمان واليقين، وارحمنا برحمتك الواسعة.

إجازات عيد الأضحى المبارك 2024

  • السبت الموافق 15 يونيو 2024، يوم وقفة عرفات.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، أول أيام العيد.
  • يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، ثان أيام العيد.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، ثالث أيام العيد.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، رابع أيام العيد.

موعد وقفة عرفات 2024 وأفضل دعاء في اليوم التاسع من ذي الحجة

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